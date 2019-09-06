Bu proje herkese kazandırıyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), İşKur ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası işbirliğiyle hazırlanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında toplam 60 kişiye Bayraklı, Gaziemir ve Çamdibi'ndeki kurs merkezlerinde düz dikiş, overlok ve recme makinesi operatörlüğü konularında 2 ay boyunca teorik eğitim verildi. Kursiyerler sektörün başarılı firmalarında işbaşı yaparak 4 aylık pratik eğitimlerine başladı.

İBB Meslek Fabrikası'ndaki toplantıda bir araya gelen projeye dahil olan EGSD üyesi firma yetkilileri ve kursiyerlere bilgilendirme yapıldı. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ülkemizde nitelikli ara eleman ihtiyacının büyük olduğuna dikkati çekerek, bu soruna çözüm için bir araya gelen tüm kurumlara teşekkür etti. Ertuğrul, "Bugün ülkemizde tekstil sektörü tüm paydaşlarıyla 2 milyon kişinin istihdamını, aileleriyle 8-10 milyon kişinin geçimini sağlayan çok önemli bir sektör. İhracatta da önemli bir kalem. Bu projeyle hem işçi hem işveren hem de devlet kazanacak" dedi.

İBB Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, projenin hem kursiyerlerden hem de işyerlerinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, projenin devamını getireceklerini, yeni kurslar açmaya devam edeceklerini müjdeledi. EGSD Eğitim Komitesi Başkanı Büşra Genevlioğlu da kursiyerlerin büyük kısmının kadın olduğunu ve kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması açısından projenin önemine değindi.

Eğitimler Meslek Fabrikası'ndan, harçlıklar İşkur'dan, iş sektörden

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)kapsamında gerçekleştirilen proje kapsamında kursiyerlere İBB Meslek fabrikası atölyelerinde teknik öğretmenler tarafından 2 ay süresince mesleğe giriş bilgileri teorik olarak verildi. Dikiş makinesinin kullanımı ve operasyonları yapma yöntemleri öğretildi. Bu kapsamda kurs süresi olan 6 ay boyunca kursiyerlerin genel sağlık sigortası ve günlük 77 TL cep harçlığı İŞKUR tarafından veriliyor. İstihdam garantili projeye başvuran işyerlerinin talep ettiği kursiyer sayısının yüzde 50'sini, en az 6 ay istihdam etme zorunluluğu bulunuyor. Toplamda 6 aylık kursiyerlik dönemini başarı ile tamamlamış elemanlara İBB Meslek Fabrikası tarafından sertifika verilecek.Firmalar da kursiyerlerin işe giriş işlemlerini yapacaklar.