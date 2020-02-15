Bu tavuk 'Allah' yazan yumurtalar yumurtluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu tavuk 'Allah' yazan yumurtalar yumurtluyor - Son Dakika

Bu tavuk 'Allah' yazan yumurtalar yumurtluyor

6 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde yaşayan Yaşar Ertaş'a ait olan bir tavuğun, sürekli üzerinde 'Allah' yazan yumurtalar yumurtlaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu tavuk 'Allah' yazan yumurtalar yumurtluyor, System.String[]

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde yaşayan Yaşar Ertaş'a ait olan bir tavuğun, sürekli üzerinde 'Allah' yazan yumurtalar yumurtlaması dikkatlerden kaçmadı.


Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde çiftçilik ile uğraşan Yaşar Ertaş bundan 3 yıl önce bir tavuk aldı. Almış olduğu tavuk yumurtlamaya başlamasının ardından yumurtladığı yumurtaların üzerinde 'Allah' yazısı olmasının ardından bunu köylüler ile paylaştı. Aradan geçen 3 yılın ardından da tavuğun her yumurtladığı yumurta üzerinde Allah yazısı olması köylülerin de ilgisini çekmeye başladı. Allah yazılı yumurta yumurtlayan tavuğun sahibi Yaşar Ertaş yaptığı açıklamada, "Bu tavuk sürekli bu şekilde yumurtluyor. Bu da Allah'ın bir alametidir. Görüyorsunuz işte yumurtaların üzerinde Allah yazıyor. Tavuklarım arasında sadece bu tavuk bu şekilde yumurtluyor. İlk başladığından beri bu şekilde yumurtluyor. Tavuğumuz 3 senedir bende ve bu şekilde yumurtluyor. Her yumurtladığında da Allah yazısını görmek mümkün" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Acıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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