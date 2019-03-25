Son Dakika Haberleri: Bu Ülkenin Kavgaya İhtiyacı Yok"

Bu Ülkenin Kavgaya İhtiyacı Yok"

45 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim kavga etmeye niyetimiz yok, bu ülkenin de kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülke kavgadan çok yoruldu.

Bu Ülkenin Kavgaya İhtiyacı Yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim kavga etmeye niyetimiz yok, bu ülkenin de kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülke kavgadan çok yoruldu. Bu ülke siyasetçilerin kendi aralarındaki polemiklerden çok yoruldu." dedi.

Salıcı, Muş'ta bir otelde partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, kavga ve gürültüden uzak durmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Bizim kavga etmeye niyetimiz yok, bu ülkenin de kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülke kavgadan çok yoruldu. Bu ülke siyasetçilerin kendi aralarındaki polemiklerden çok yoruldu." ifadesini kullanan Salıcı, şöyle konuştu:

"Belediyeler eliyle vatandaşımızın refah seviyesinin daha da yükseltilmesine ihtiyaç var. Hatırlıyorsunuz bu arkadaşlarımız iktidara geldiklerinde Türkiye model ülke oluyordu. Bütün dünya liderleri Türkiye'ye gıpta ediyorlardı. Bir yerel seçim süreci içindeyiz ama bu seçimi sanki yerel seçim değil de genel bir seçimmiş havasına sokmaya çalışan bir siyası iktidarla karşı karşıyayız."

Muş'ta iddialı oldukları ilçelerin bulunduğunu belirten Salıcı, "Varto ve Malazgirt ilçelerinde özellikle seçimde iddiamızı ortaya koyarak Muş merkezinde çalışmalarımızı yürütmek ve arkadaşlarımıza destek vermek için geldik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Oğuz Kaan Salıcı, Cumhuriyet Halk Partisi, Muş, kavga, Güncel
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