'Bu virüste tek bulaştırıcı insan' - Son Dakika

İZMİR'de Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, en kalabalık bölgelerden olan Havra Sokağı'nda, esnaf ile müşterileri koronavirüs salgınına karşı uyardı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değinen Rodoplu, "Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz" dedi.

İzmir'in kalabalık bölgelerinden biri olan Havra Sokağı'nda maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymayanları uyaran Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, esnafa ve alışverişe gelen kişilere tedbirlerin önemini hatırlattı. Havra Sokağı'nda meyve, sebze, balık, et gibi ürünleri satan ve her gün binlerce kişiyle temas halinde olan esnaf, uyarıları dikkatle dinledi. Maskesini burnunun altında kullanan veya çene altında tutan esnaf, uyarıları duyunca maskelerini düzeltti. Rodoplu, "Sadece Türkiye'de değil dünyada da bir artış eğilimi var. Hayat devam ediyor fakat bizim sürekli üç kuralı hatırlatmamız gerekiyor. İnsan beyni, virüsü görmediği için kötüye odaklanmak istemediği için sürekli hastalık düşünmek istemediği için çok kolay unutuyor. Hava ısındığında, günlük güneşlik olduğunda, sevdiğimiz insanlarla karşılaştığımızda çok kolay unutuyoruz ve sürekli virüs kaygısıyla yaşayamıyoruz. Bu nedenle de o önlemleri unutuyoruz. Tekrar bir hatırlatma yapmak istedik. Doğru ve güvenilir bir maske çok önemli. 1,5 metre sosyal mesafe, sık sık 20 saniye sabunlu suyla el yıkamayla beraber uygulanmalı. Eller yüzde 60- 70 alkol bazlı dezenfektanla temizlenmeli. Bu önlemler alındığında neredeyse yüzde 100'e yakın korunabiliyoruz. Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz. Bugünlerde aramıza mesafe koyup, maske takacağız. Bu önlemlerle koruyuculuk yüzde 98'e çıkıyor. Bu çok iyi bir oran" diye konuştu.Toplumdaki herkesin kurallara uyması halinde hastalığın kolayca atlatılabileceğini aktaran Uzman Doktor Rodoplu, "Eğer kurallara toplum olarak hepimiz uyarsak 'Bana ne' demezsek bu işi yenebiliriz. Bazı insanlar 'Bende hastalık yok ki' diye düşünüyor. Fakat sizi karşı taraftan korumak için de maskeye ihtiyacınız var. Sadece kendiniz değil evdeki çocuğunuz, eşiniz, anne ve babanızı korumanız için. Önce kendimiz için maske ve sosyal mesafe çok önemli" dedi.