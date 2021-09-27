Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen "Kadıköy Plak Günleri", 2 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Kadıköy Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği "Kadıköy Plak Günleri", 2- 3 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'da bulunan merkez binası bahçesinde gerçekleştirilecek.

Usta halk ozanı Neşet Ertaş anısına bu yıl yapılan etkinlik kapsamında, Bozlak geleneğinin yeni temsilcilerinden biri olan müzisyen İsmail Altunsaray, "Neşet Ertaş Anısı"na konser verecek ve konserde usta sanatçının eserlerini seslendirecek.

İki gün boyunca sürecek programda bu yıl da plakçılar stantlarını açacak ve plak koleksiyoncularının ve müdavimlerinin beğenisine sunacak.

"Kadıköy Plak Günleri"nde ayrıca söyleşiler, imza günleri ve dj performansları yer alıyor.

Programın ilk günü saat 12.00'de analog müzik şöleniyle başlayacak. İlk gün programında Türk popunun ilk kadın seslerinden Ayferi ile "Çal Çingene Çal" başlıklı söyleşi ve imza günü gerçekleştirilecek.

Program, müzik yazarı Murat Beşer'in "Plak Kültürü ve Koleksiyonerlik" söyleşisi ile devam edecek. Birinci günün son söyleşisi müzik yazarı Artemis Günebakanlı'nın "Yeni Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları Kendin Yazmak" söyleşisi olacak.

Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit Tokcan ise yeniden basılan "Hekimoğlu" plaklarını sevenleri için imzalayacak. Birinci gün programı, müzik grubu Lalalar'ın konseri ile son bulacak.

Kadıköy Plak Günleri ikinci gününde de açılışını analog müzik dinletisiyle yapacak.

Programın ikinci gün söyleşisinin konuğu yazar Kanat Atkaya olacak. Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray'ın moderatörlüğünü yapacağı söyleşi, 18.00'de başlayacak.

Etkinlik, saat 21.00'de gerçekleştirilecek konserle kapanışını yapacak. Konser, yine 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş anısına yapılacak. Konserde, Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne alacak.