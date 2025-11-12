Buca'da Göksu Kafe+1 Yeniden Açıldı - Son Dakika
Buca'da Göksu Kafe+1 Yeniden Açıldı

12.11.2025 10:03
Buca Belediyesi tarafından yeniden hizmete açılan Göksu Kafe+1, nostaljiyi modern konforla birleştiriyor. Eski günlerine dönen mekan, Buca sakinleri ve öğrenciler için önemli bir buluşma noktası haline geldi.

(İZMİR) - Buca Belediyesi tarafından kitap kafe konseptiyle yıllar sonra yeniden hizmete açılan Göksu Kafe+1 eski günlerine geri döndü. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Burası bizim için de Bucalılar için de kıymetli bir mekandı. Yeniden kavuşmuş olmak hepimizi mutlu etti" diye konuştu.

Buca Belediyesi, ilçenin belleğinde önemli bir yer tutan ancak bir süredir hizmet veremeyen Göksu Kafe'yi yeniden Bucalılar ile buluşturdu. Göksu Kafe+1 ismiyle yeniden hizmete açılan kafeterya, geniş ve yeşil bahçesiyle ilçe sakinleri için nostalji ve konforu birleştiren yeni bir buluşma noktası haline geldi. Dumlupınar Mahallesi'nde Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin karşısında hizmete açılan kafeterya aynı zamanda öğrencilerin uygun fiyatlarla çay ve kahvelerini yudumlarken ders çalışıp kitap okuyabilecekleri nezih bir alan oluşturdu.

Duman: "Vatandaşlarımızın bütçelerine değer katan bir çalışma oldu"

Göksu Kafe+1 ile kentsel hafızanın mekanlar aracılığıyla geleceğe aktarılması yönünde önemli bir adım attıklarına inandıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Burası bizim için de Bucalılar için de kıymetli bir mekandı. Yeniden kavuşmuş olmak hepimizi mutlu etti. Buca'nın merkezinde uygun ücretlerle hizmet vermiş olması da ekonomik anlamda vatandaşlarımızın bütçelerine değer katan bir çalışma oldu. Buca'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Ünver: "Göksu Kafe kapanınca çok üzülmüştük"

Kafeteryanın yıllar sonra yeniden açılmış olması Buca'nın eski sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kafeteryanın aile anılarında özel bir yeri olduğunu belirten Zehra Ünver, "Kızım Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenciyken ona 'Neredesin anneciğim?' diye sorduğumda 'Göksu Kafe'deyiz anne, arkadaşlarımla ders çalışıyoruz' derdi. Göksu Kafe kapanınca çok üzülmüştük. Yeniden açıldığını duyunca çok mutlu oldum. Hemen eşimle geldik. Hemen kızımı aradım 'Bak anneciğim Göksu Kafe'deyiz. Şimdi görüntüsü çok güzel oldu' dedim. Bir grup arkada ders çalışıyor. Çok hoşuma gitti. Kitapları görünce, şu ortamı görünce çok mutlu oldum" dedi.

Tabaklı: "Gidip hava alacağımız yer tekrar açıldı"

Mekanın eski halini hatırlayan Safinaz Tabaklı ise kafenin çocukluk hatıralarında önemli bir yer edindiğini ifade ederek, "Göksu Kafe'nin ortasında fıskiyeli bir havuzu vardı. Biz etrafında koşup oynardık. Çocukluğumuz burada geçti. Bizler için güzel oldu. Gidip hava alacağımız yer tekrar açıldı. Oturup sohbet edeceğimiz bir kafe oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

