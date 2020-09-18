Buca'da hareketlilik günleri başladı - Son Dakika

Buca'da hareketlilik günleri başladı

Buca Belediyesi, bu yıl ilk defa Avrupa Hareketlilik Haftasına katılım sağladı.

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Buca Belediyesi, bu yıl ilk defa Avrupa Hareketlilik Haftasına katılım sağladı. "Herkes için sıfır karbon salınımlı hareketlilik" temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında pırlanta eğitimlerinden bisiklet turuna, online seminerlerden spor branşlarına kadar çok sayıda konuda etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, online olarak 22 Eylül'e kadar devam edecek.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası Buca'da tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Komisyonu tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği koordinesinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştiriliyor.

Hafta kapsamında "Herkes için sıfır karbon salınımlı hareketlilik" temasıyla Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından çok sayıda etkinlik organize edildi. İklim krizi ile mücadelede vegan beslenme, sıfır karbon salınımı farkındalık, bisiklet sürme ve alternatif ulaşım araçları konulu online seminerler ile karbondan bağımsız bir yaşamın mümkün olabileceği farkındalığı gözler önüne serildi. Ayrıca Buca Belediyesi personeline bisikletle ve yürüyerek işe gitme konusunda online seminer verildi.

Miniklere yaya ve güvenli bisiklet eğitimi

Her yaş gurubundan vatandaşa hitap eden hafta kapsamında çevre bilincinin ve alternatif ulaşım sistemlerinin tercih edilmesi için Buca'nın Pırlanta Merkezi öğrencilerine özel eğitim videoları hazırlandı. Eğitmenler, 3-6 yaş arası çocuklara online olarak güvenli bisiklet sürüşü, yaya ve bisiklet kullanımına teşvik eğitimleri hafta süresince verilecek.

Buca'da pedal çevirme vakti

Alternatif ulaşımı özendirmek ve kent genelinde bisiklet kullanımı arttırmak için bir dizi etkinlik gerçekleşti. Hafta boyunca tüm bisiklet tutkunlarının fren ve vites ayarları, lastik ve kontrol hizmetleri ücretsiz olarak verildi. İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinden yola çıkan bisikletliler Buca'nın doğa parkurunu bisikletle tamamladı. Buca kent merkezinde yoğunluk yaşanan noktalara bisiklet kilitleme istasyonları yerleştirildi.

Öte yandan, 22 Eylül tarihinde son bulacak hafta kapsamında Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün eğitmenleri, vatandaşların evlerinde yapabilecekleri spor branşlarını tanıtarak hareketli bir şekilde sağlıklı yaşam sürdürmenin formüllerini gösterdi. Şirinyer Parkında engelliler performans sergileyerek dans gösterisi gerçekleştirdi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca'da hareketlilik günleri başladı - Son Dakika

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