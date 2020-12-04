Buca'da Sevinç'ten Kaymakam Tunçer'e ziyaret

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de yönetim kurulunda yer alıp Bucaspor'da başkanlık görevini yürüten Mehmet Sevinç, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i makamında ziyaret etti. Tunçer ile yakın temasta olduklarını ifade eden Sevinç, Tunçer'in Bucaspor için her zaman desteğe hazır olduğunu söyledi. Buca Cemil Şeboy Tesisleri'ndeki sıkıntıları Kaymakam Tunçer'e aktaran Sevinç, "Sayın Kaymakam Tunçer, Bucaspor için desteğini esirgemiyor. Sık sık görüşüp Buca'yı daha iyi noktalara nasıl taşırız diye konuşuyoruz" dedi.

Geçen sezon Play-Off'tan kaçan şampiyonluğu hatırlatan Sevinç, "Bu sezon inşallah şampiyonluğu alacağız. Oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu. Bucaspor'un yetiştirici bir kulüp olarak Türk futboluna hizmet ettiğini ve hizmet etmeye devam edeceğini belirten Sevinç, Tunçer'e desteklerinden ötürü teşekkür edip, "Tunçer'in destekleri kulübümüz adına çok değerli. Kendisine Bucaspor camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.