Buca'da Yangında Down Sendromlu Çocuk Hayatını Kaybetti
Buca'da Yangında Down Sendromlu Çocuk Hayatını Kaybetti

Buca\'da Yangında Down Sendromlu Çocuk Hayatını Kaybetti
29.01.2026 18:09
İzmir Buca'da bir apartman yangınında 11 yaşındaki Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan (11), toprağa verildi. Çalışkan çiftinin diğer oğulları Enes Çalışkan'ın (2) da trafik kazasında yaşamını yitirdiği, Eymen Ayaz Çalışkan'ın bu kazadan 4 yıl sonra dünyaya geldiği ortaya çıktı.

Göksu Mahallesi 679/28 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Daireden yükselen dumanı gören bina sakinlerinin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın kısa sürede söndürülürken, Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan'ın mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OĞLUNU KURTARAMAMIŞ

Anne Emine Çalışkan'ın (54) yangın sırasında mutfakta olduğu, diğer çocuğuyla birlikte dışarı çıktığı ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle Eymen Ayaz'ı kurtaramadığı belirtildi. Ayrıca Eymen Ayaz'ın evde mum ve çakmakla oynadığı, yangının da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

Öte yandan Çalışkan çiftinin diğer oğulları Enes Çalışkan'ın trafik kazasında yaşamını yitirdiği, Eymen Ayaz'ın bu kazadan 4 yıl sonra dünyaya geldiği öğrenildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Eymen Ayaz Çalışkan için bugün ikindi vakti Buca'daki Yeşilbağlar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Emine-Hasan Çalışkan çifti, yakınları ve vatandaşlar yer aldı. Çalışkan'ın cenazesi, namazın ardından Yeniansızca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

