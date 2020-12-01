Buca parklarında bakım zamanı - Son Dakika

Buca parklarında bakım zamanı

01.12.2020 09:52
Buca parklarında bakım zamanı, System.String[]

Buca Belediyesi, kentteki parkları bakıma aldı.

Buca Belediyesi, kentteki parkları bakıma aldı. İlçe genelinde parklarda bakım ve onarım çalışması yapıp mevsime uygun çiçeklerle renklendiren ekipler, çocukların oyun alanlarında bozulan kauçuk döşemeleri de baştan aşağı yenilemeye başladı.

Temiz ve bakımlı bir kent için çalışan Buca Belediyesi, kent genelindeki parkları kış aylarına hazırladı. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs (Covid-19) günlerinde Bucalı hemşehrilerin evlerinde kaldıkları süre dışında temiz hava almalarına imkan sağlayan park ve bahçelerde bakım çalışmalarına hız verdi. Öncelikli olarak kırılan ve tahrip edilen parklardaki bakım ve onarım çalışmaları için kolları sıvayan ekipler, çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilmesi için oyuncak gruplarının zeminlerine kauçuk döşemesi gerçekleştiriyor.

Kışa hazırlık

Ekipler, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra sert kış şartları başlamadan 47 mahalledeki parkların yeşil alanlarında da bakım başlattı. Parklarda kosa çalışması gerçekleştiren ekipler, mevsime uygun çiçeklendirme ve risk oluşturabilecek ağaçlarda budama çalışmaları yapıyor. - İZMİR

Buca parklarında bakım zamanı
Buca parklarında bakım zamanı
Buca parklarında bakım zamanı
Buca parklarında bakım zamanı
Buca parklarında bakım zamanı

Buca Belediyesi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buca parklarında bakım zamanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme önerecek Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü Başından darbedilen genç adam, sokak ortasında kan kaybından can verdi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Son Dakika! 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi Son Dakika! 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi         
09:53
Uçuşu olan yolcular sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Uçuşu olan yolcular sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
09:49
Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor Düzce'de hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı, artık nefes almak bile zor         
09:17
Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! Zonguldak'ta koronavirüs haritası kırmızıya boyandı! "14 gün kısıtlama yapsalar bunu bitirirler"         
08:37
Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Menajerlik şirketinden açıklama geldi         
08:13
Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı! İçeriden çıkan tam 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi         
23:33
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 10:18:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buca parklarında bakım zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei