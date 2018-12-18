Son Dakika Haberleri: Bucak Belediyesi Eski Başkanı ve Eşi, Fetö Davasında Beraat Etti

Bucak Belediyesi Eski Başkanı ve Eşi, Fetö Davasında Beraat Etti

31 dakika önce

BURDUR'un Bucak ilçesinin eski belediye başkanı Süleyman Mutlu ile eşi Mine Mutlu'nun tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında beraat kararı verildi.

Bucak Belediyesi Eski Başkanı ve Eşi, Fetö Davasında Beraat Etti, System.String[]
BURDUR'un Bucak ilçesinin eski belediye başkanı Süleyman Mutlu ile eşi Mine Mutlu'nun tutuksuz yargılandığı FETÖ/PDY davasında beraat kararı verildi.

Bucak'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, dönemin Bucak Belediye Başkanı AK Parti'li Süleyman Mutlu ile eşi Mine Mutlu, gözaltına alındı. Başkan Mutlu, 25 Ekim 2016'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Süleyman Mutlu da 25 Kasım 2016 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Süleyman ve Mine Mutlu'nun 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada mütalaa veren savcı, çiftin 'FETÖ/PDY örgütüne yardım etmek' suçlamasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Bugünkü duruşmada son sözleri sorulan Süleyman Mutlu, "Vatanımı, bayrağımı, milletimi çok seviyorum. Asla ihanete düşmedim, düşmeyeceğim de. Beraatimi talep ederim" dedi. Mine Mutlu da asla yanlış yapmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Süleyman Mutlu ve Mine Mutlu hakkında beraat kararı verdi.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:17 Kaynak: DHA

Mine Mutlu, Süleyman Mutlu, Bucak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar, Tek Tip Askerlikle İlgili Konuştu: Önümüzdeki Yıl Açıklanacak Türkiye'nin "Trump, Gülen'in İadesi İçin Çalışıyor" Açıklamasına Beyaz Saray'dan Yanıt: Taahhüt Etmedi

FETÖ'cü Darbeciler Rehin Aldıkları Askerleri Canlı Kalkan Yapmış Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:48:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucak Belediyesi Eski Başkanı ve Eşi, Fetö Davasında Beraat Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]