Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Ev Yangını

Bucak'ta Ev Yangını

34 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Burdur'un Bucak ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çamlıca Mahallesi'nde Muhammet Bolat'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Ekiplerin, yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:58 Kaynak: AA

Burdur, İtfaiye, Bucak, Güncel
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