Bucak'ta Takla Atan Araçta İki Yaralı

05.02.2026 13:53
Burdur'un Bucak ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç takla attı, iki kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 AAP 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Burdur, Bucak, Son Dakika

