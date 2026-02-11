Bucak'ta Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Taşyayla köyünde Muhammed Kayabaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
