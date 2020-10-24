Bucaspor 1928'de Arıkan gitti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Bucaspor 1928'de teknik direktör İbrahim Nadir Arıkan'la yollar ayrıldı. Tolga Doğantez'in yerine göreve getirilen Arıkan, sarı-lacivertli takımın başında ligde ve kupada 1'er maça çıktı. Bucaspor 1928, Nadir Arıkan yönetiminde ligde Manisaspor'u 6-1 mağlup ederken, kupada Somaspor'a 1-0 yenilerek elendi. Arıkan, yönetimle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Takım başarısı tanımlaması hakkında kulüp yönetimi ile aramızda farklı düşünceler olması ve uygulamaya dönük kriterlerdeki uyumsuzluk sebebiyle uzun vadeli bir planla çıktığımız yolculukta erken ayrılık kaçınılmaz olmuştur. Her iki taraf için de hayırlısı olmasını temenni eder, Bucaspor 1928 takımına sonsuz başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.