Bucaspor 1928'de Kriz Devam Ediyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Bucaspor 1928, ümit tüketmeye devam etti. Evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'a 4-2 mağlup olan sarı-lacivertliler art arda 4'ncü mağlubiyeti aldı. Bu sonuçla 12 puanla son sırada kalan Bucaspor 1928'in kurtuluş bölgesinde yer alan 15'inci Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi. Ligdeki 17'nci yenilgisini alan, son 10 maçın 9'unu kaybeden sarı-lacivertliler bu hafta Beykoz Anadolu ile deplasmanda son derece kritik maçta karşı karşıya gelecek.