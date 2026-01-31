Bucaspor 1928, Galibiyet Peşinde - Son Dakika
Spor

Bucaspor 1928, Galibiyet Peşinde

31.01.2026 12:29
Sonuncu Bucaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ile karşılaşıyor; hedef galibiyet.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Muğlaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan 12 puana sahip sonuncu Bucaspor 1928 yarın evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda İsmet Yılmaz'ın görev alacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Son 3 maçını kaybedip dipten kurtulamayan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez mutlak galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: DHA

Sincan Belediyesi, Yerel Haberler, Ankaraspor, Bucaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

