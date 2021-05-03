Bucaspor 1928'in inancı tam - Son Dakika

Bucaspor 1928'in inancı tam

03.05.2021 11:25
Bucaspor 1928'in inancı tam, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu 2'nci sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak Bucaspor 1928 kenetlendi.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu 2'nci sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak Bucaspor 1928 kenetlendi.

Perşembe günü ilk maçta Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Uğur Balcıoğlu hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Tüm camianın kendilerine güvendiğini ifade eden Balcıoğlu, "Gönül isterdi ki şampiyon olup direkt hedefimize ulaşalım. Ancak halen şansımız var ve başarıya inanıyoruz. İlk maçtan avantajlı bir skorla dönüp 10 Mayıs Pazartesi günü evimizde turu geçmek istiyoruz" dedi. Bucaspor 1928, Arnavutköy Belediyespor'u elemesi halinde yarı finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Ofspor eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.


- İzmir

Play Off, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'in inancı tam - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor         
12:23
Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi         
12:07
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı         
11:44
Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı         
11:28
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek         
08:08
8 aylık hamile eşinin boğazını kesen caniden akılalmaz cinayet savunması: Hakkımı yaptım 8 aylık hamile eşinin boğazını kesen caniden akılalmaz cinayet savunması: Hakkımı yaptım         
07:37
Programında Programında "Evlendim" diyen İbrahim Tatlıses, geri adım attı: Bizimki gönül evliliği         
07:27
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bucaspor 1928'in inancı tam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement