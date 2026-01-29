Bucaspor 1928, Son Dakikada Yıkıldı - Son Dakika
Bucaspor 1928, Son Dakikada Yıkıldı

29.01.2026 11:49
Bucaspor 1928, son dakikada yediği golle Muğlaspor'a 2-1 mağlup oldu ve küme düşme riskini artırdı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Maçın 15'inci dakikasında penaltı atışından da yararlanamayan sarı-lacivertliler puana yaklaşmışken 90+3'üncü dakikada yediği golle yıkıldı. 12 puanla sonuncu sırada kalan Bucaspor 1928'le 15'inci sırada yer alan Beykoz Anadolu takımı arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Umutlarını tüketmeye başlayan Bucaspor 1928, hafta sonu evinde Play-Off hattında yer alan Sincan Belediyesi Ankaraspor'la oynayacak.

Kaynak: DHA

