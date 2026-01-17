Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor\'la Zorlu Maçta Karşılaşıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karaman FK'yı 5-0 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Bucaspor 1928, yarın şampiyonluk adaylarından Şanlıurfaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 11 Nisan Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 12 puanla 17'nci basamakta yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz Şanlıurfaspor 41 puanla 2'nci sırada. Ancak rakibimizin ne yaptığı ya da yapacağı bizi ilgilendirmiyor. Moralimiz yüksek bir şekilde sahaya çıkıp, istediğimiz sonucu alabilmek adına en işi mücadelemizi ortaya koymalıyız" dedi.