Son Dakika Haberleri: Bucaspor'a Erkan'dan Fedakarlık

Bucaspor'a Erkan'dan Fedakarlık

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor transfer yasağını kaldırmak için 26 eski futbolcusuyla anlaşma sağlarken, Erkan Taşkıran'ın büyük fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi.

Bucaspor'a Erkan'dan Fedakarlık, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor transfer yasağını kaldırmak için 26 eski futbolcusuyla anlaşma sağlarken, Erkan Taşkıran'ın büyük fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde toplam 8 sezon oynayan deneyimli futbolcunun 1 milyon TL'nin üzerindeki alacağını erteleyip kurmaylara muvafakatname verdiği ortaya çıktı. 

Şu anda Kastamonuspor forması giyen Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm oyuncuların Bucaspor'a destek vermesini istedi. Taraftarlar da Erkan'ı mesaj yağmuruna tutup eski yıldızlarına övgüler yağdırdı. Bucaspor'un transfer tahtasını açabilmesi için Veli Kızılkaya, Serkan Yanık ve Recep Niyaz'la da anlaşma sağlaması gerekiyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:05 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Celta Vigo'ya Sattığı Okay Yokuşlu ile Davalık Oldu Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı

Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:21:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bucaspor'a Erkan'dan Fedakarlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]