Bucaspor'da Piriştina Sessizliğini Bozdu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş'ın kulübe destek vermediği iddiasıyla sosyal medyadan tepki gösterdiği Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, eleştirilere yine sosyal medya hesabından yanıt verdi.





TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş'ın kulübe destek vermediği iddiasıyla sosyal medyadan tepki gösterdiği Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, eleştirilere yine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Belediye olarak yasal ölçüde Bucaspor'a her türlü desteği vermelerine rağmen bazı çıkar çevrelerinin kendilerini hedef gösterdiğini dile getiren Levent Piriştina, "Değerli kulübümüzün maddi manevi her ihtiyacında, her zaman yanında olan kurum olmamıza rağmen hala hiçbir destek vermediğimiz yönünde açıklamalar yapanları kınıyor ve söylemlerini ellerini vicdanlarına koyarak yapmalarını bekliyoruz" dedi.



Bucaspor'un tesislerindeki bir binada deplasmana gelen takımların kamp merkezi olarak kullanması için tadilat çalışmalarını yaptıklarını, Yeni Buca Stadı'nın tüm giderlerini karşıladıklarını, takıma 100 bin TL bedelle forma sponsoru olduklarını, son 20 günde ise kulübe eski futbolcular Pariente, Henrique ve Dahmane'ye olan borçlar için nakit 1 milyon TL verdiklerini açıklayan Başkan Piriştina, "Kulübü küme düşürmekle tehdit eden Dady ile yeni bir anlaşma yapılmasını sağladık. 6 milyon 480 bin TL olan borç, 5 milyon 196 bin TL'ye indirilip faizsiz olarak 7 yıla bölündü ve 300 bin TL'lik peşinatı ödendi. Taksik ödemeleri tarafımızca garanti edildi. Yabancı oyuncu sorununu ortadan kaldırdık" diye konuştu.



"Kulüp yönetimi tarafından yapılması gereken ödemeler tarafımızca yapılmamış olsaydı kulübümüz küme düşmüş olacaktı" diyen Buca Belediye Başkanı Piriştina şöyle konuştu:



"Tüm imkanlarımızı seferber ederek var gücümüzle çalışırken, Belediyemiz hiç destek olmuyormuş gibi açıklamalar yapıp kamuoyunu yanlış bilgilendirip, taraftarları çıkarına uygun bilgilerle doldurmaya çalışanları terbiyeye, nezakete ve Bucaspor'un yasal Başkanı Mehmet Sevinç'i gerçekleri ortaya koymaya davet ediyoruz. Bucaspor Bucamızındır. Kimse bu büyük değerimiz üzerinden isim, prim ve siyasi çıkar elde etmeye çalışmasın."



AKTAŞ'TAN YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI



BUCASPOR'da Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yla arasında soğuk rüzgarlar esen Başkan Cihan Aktaş, sosyal medya üzerinden taraftarlara seslenerek, "Belediyeye yürüme zamanı gelmedi mi? En kısa zamanda yasal izinlerimizi alıp en demokratik hakkımızı kullanmak üzere yürüyoruz. Bucaspor sokakta" mesajı yayınladı.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise bu mesaj üzerine, "Belediyemiz aleyhine asılsız ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan, Bucaspor'un cefakar taraftarlarını ve Buca'nın kıymetli halkını kışkırtmaya, kin ve düşmanlığa yönelten, halkı isyan amaçlı sokağa davet eden Cihan Aktaş ve bu paylaşımlara tehdit içerikli destek veren kişi ve gruplar hakkında yasal yollara başvurup suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



