Son Dakika Haberleri: Bucaspor'un İnancı Tam

Bucaspor'un İnancı Tam

44 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde 3-1 öne geçtiği maçta en en önemli rakibi Ankara Adliyespor'la 3-3 berabere kalarak dipten kurtulamayan Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, kümede kalma mücadelesini kazanacaklarını söyledi.

Bucaspor'un İnancı Tam, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde 3-1 öne geçtiği maçta en en önemli rakibi Ankara Adliyespor'la 3-3 berabere kalarak dipten kurtulamayan Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, kümede kalma mücadelesini kazanacaklarını söyledi.

Evlerinde oynayacakları 3 maçı kazanacaklarını ifade eden Aktaş, "Düşmemek için iç sahada kayıp yaşamamalıyız. Ayrıca 3 deplasmandan da en az 3 puan çıkarmak zorundayız. Mücadeleye yeni başladık. Pes eden bizden değildir. Son 7 karşılaşmamızda 12 puan toplamıştık. Aynısını yine yapacağız ve lige tutunacağız" diye konuştu.

Bucaspor kalan 6 haftada Muğlaspor (D), 1461 Trabzon, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la karşılaşacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:11 Kaynak: DHA

Cihan Aktaş, Ankara, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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