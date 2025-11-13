Bucheon'da Pazar Kazası: 2 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
Bucheon'da Pazar Kazası: 2 Ölü, 18 Yaralı

Bucheon'da Pazar Kazası: 2 Ölü, 18 Yaralı
13.11.2025 13:03
Güney Kore'nin Bucheon şehrinde araç, Jeil Pazarı'na daldı; 2 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralandı.

Güney Kore'de Gyeonggi eyaletindeki Ojeong bölgesinin en kalabalık pazarında kaza meydana geldi. Bucheon şehrinde kontrolünü kaybeden bir sürücünün aracıyla Wonjong-dong'daki Jeil Pazarı'na dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri, yerel saatle 10.55'te meydana gelen kaza ihbarının ardından olay yerine 21 araç ile 60 personelin gönderildiğini belirtti.

ALKOL ÇIKMADI

Polis, gözaltına alınan sürücünün alkol testi sonucunda alkollü olmadığının belirlendiğini söyledi. Yetkililer, aracın kazanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma ekiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güney Kore, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
