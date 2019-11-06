Budapeşte'yi Orban'ın partisinden alan Belediye Başkanı: İmamoğlu'ndan "önemli tavsiyeler" aldım
6 saat önce
Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın adayını başkent Budapeşte'de yenerek son yerel seçimlerde on yıllık bir döneme son veren Gergerly Karacsony zafere giden yolda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın adayını başkent Budapeşte'de yenerek son yerel seçimlerde on yıllık bir döneme son veren Gergerly Karacsony zafere giden yolda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52
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