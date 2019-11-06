Son Dakika Haberleri: Budapeşte'yi Orban'ın partisinden alan Belediye Başkanı: İmamoğlu'ndan "önemli tavsiyeler" aldım
Son Dakika Dünya Budapeşte'yi Orban'ın partisinden alan Belediye Başkanı: İmamoğlu'ndan 'önemli tavsiyeler' aldım

Budapeşte'yi Orban'ın partisinden alan Belediye Başkanı: İmamoğlu'ndan "önemli tavsiyeler" aldım

6 saat önce

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın adayını başkent Budapeşte'de yenerek son yerel seçimlerde on yıllık bir döneme son veren Gergerly Karacsony zafere giden yolda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.

">

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın adayını başkent Budapeşte'de yenerek son yerel seçimlerde on yıllık bir döneme son veren Gergerly Karacsony zafere giden yolda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "çok önemli tavsiyeler" aldığını belirtti.

Budapeşte'yi Orban'ın partisinden alan Belediye Başkanı: İmamoğlu'ndan önemli tavsiyeler aldım

Ekrem İmamoğlu, Viktor Orban, Victor Orban, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu kitabına tepki gösterdi: Kimse saygısızlık edemez
Dilek İmamoğlu: 4 kardeşin intihar haberi yüreğimizi yaktı İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım İmamoğlu'ndan balıkçı tekneleriyle ilgili yeni açıklama: Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok, süreleri bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 02:28:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budapeşte'yi Orban'ın partisinden alan Belediye Başkanı: İmamoğlu'ndan "önemli tavsiyeler" aldım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]