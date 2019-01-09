Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar

Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış Son Dakika! İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 08:20:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]