BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ - Son Dakika

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ, System.String[]

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)


Sirkeci, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 08:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ - Son Dakika

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