BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ - Son Dakika

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu İhlas ) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)