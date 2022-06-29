BUENOS AİRES - Arjantinli kamyoncular yakıt sıkıntısını protesto etti - Son Dakika
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BUENOS AİRES - Arjantinli kamyoncular yakıt sıkıntısını protesto etti

29.06.2022 08:04

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve dizel yakıt sıkıntısı, Arjantin'de ülke çapında krize neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve dizel yakıt sıkıntısı, Arjantin'de ülke çapında krize neden oldu. Başkent Buenos Aires'in şehir merkezine araçlarıyla girmeye çalışan kamyon şoförleri, kentin giriş noktasında güvenlik güçlerince engellendi. Dizel yakıt eksikliği nedeniyle taşımacılık sektörünün ağır yara aldığı Arjantin'de krizin daha da derinleşmesi bekleniyor. Arjantin'de sadece tek bir eyalette mazot kaldı. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve yakıt sıkıntısı nedeniyle haftalardır grev yapan kamyoncuların eyleminin ülke çapına yayılacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Buenos Aires, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUENOS AİRES - Arjantinli kamyoncular yakıt sıkıntısını protesto etti - Son Dakika

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