Büfeden 15 Bin Liralık Hırsızlık

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişinin büfeden 15 bin liralık alkol ve yiyecek çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Doktor Sabri Bey Sokak'taki bir büfede meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişiden biri, iş yeri sahibi Turgay D.'yi oyaladığı sırada, arkasından gelen iki arkadaşı alkol standına yöneldi. Bir süre standı inceleyen 2 kişi, ceplerine koydukları 15 bin liralık 3 şişe alkol ve yiyeceklerle büfeden çıktı. Durumu fark eden Turgay D., şüphelilerin arkalarından koştu. Turgay D., iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.