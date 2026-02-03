Büğlü Baba'nın Şifalı Çamuru - Son Dakika
Yerel

Büğlü Baba'nın Şifalı Çamuru

03.02.2026 22:18
Karaman'daki Büğlü Baba türbesi yanında yer alan çamurun şifa için gezginleri çektiği iddia ediliyor.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de ismi geçen 'Büğlü Baba' türbesi yanında bulunan mezarlıktaki çamurun şifalı olduğuna inanılıyor.

5 MİNERAL BİRDEN BARINDIRIYOR

Çamurun, içerisinde bulundurduğu kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

"BİR YERDE SABİT DURMUYOR"

Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor. Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.

"ŞİFASINI GÖRDÜM DİYEN DE ÇOK"

Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

