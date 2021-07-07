Bugün 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandı - Son Dakika

Bugün 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı uygulandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 863 bin 433 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 863 bin 433 doz aşı yapıldı. Yarın randevu alın, Covid-19'a karşı şartları siz de lehinize çevirin!" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,