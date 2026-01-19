Bugün Türkiye'de Önemli Gelişmeler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ve aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor, Göztepe-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Zecorner Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00/İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor, İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Iğdır/14.30/İstanbul/17.00/Muğla/20.00) (Fotoğraflı)

3- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakaları, Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacak, organizasyonun ilk gününde Letonya-Güney Kore, Kazakistan-Yeni Zelanda ve Türkiye-Hollanda maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

