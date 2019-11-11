Son Dakika Haberleri: "Bugün Fidan Yarın Nefes" için 5 bin fidan dikildi
Son Dakika Güncel 'Bugün Fidan Yarın Nefes' için 5 bin fidan dikildi

"Bugün Fidan Yarın Nefes" için 5 bin fidan dikildi

6 saat önce

Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikimine destek kapsamında saat 11.00'de işletmeye bağlı Gümüşsu İşletmesi mevkisinde geniş kapsamlı bir fidan dikim töreni gerçekleştirdi.

Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikimine destek kapsamında saat 11.00'de işletmeye bağlı Gümüşsu İşletmesi mevkisinde geniş kapsamlı bir fidan dikim töreni gerçekleştirdi.


Törene, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, il protokolü, öğretmen ve öğrencileri, daire amirleri, TİGEM personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürü Bülent Öztürk, yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü etkinlikleri kapsamında TİGEM olarak 17 İşletmede 51 bin fidan diktiklerini belirterek, Ceylanpınar'da ise 250 dönümlük alanda 5 bin çam fidanını toprakla buluşturduklarını kaydetti.


Kaymakam Keklik ise Şanlıurfa'nın ormanlık alan konusunda Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu vurgulayarak, bu rakamın üst seviyelere çıkılması için önemli bir çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti.


Kaymakam Mehmet keklik, yaşam döngüsünün en önemli olgusunun yeşillik olduğunu ifade eden Keklik, kampanyaya katılan ve destek verenlere teşekkür etti.


"Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla gerçekleşen ağaç dikme töreni yapılan ikramların ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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