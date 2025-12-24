Buharkent'te Pestisit Kontrolü - Son Dakika
Buharkent'te Pestisit Kontrolü

24.12.2025 15:57
Buharkent'te zeytin, portakal ve maruldan numuneler alınarak pestisit analizi yapıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde hasat öncesi pestisit programı kapsamında zeytin, portakal ve marul ürünlerinden numuneler alındı.

Buharkent'te 2025 Hasat Öncesi Pestisit Programı çerçevesinde zeytin, portakal ve maruldan alınan numuneler analiz edilmek üzere Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan çalışmalarla tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısının önüne geçilmesi hedeflenirken, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının amaçlandığı belirtildi. Yetkililer, bu doğrultuda birincil üretim işletmelerinde denetim ve numune alım işlemlerinin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Yapılan paylaşımda, "Pestisit Kalıntısına Geçit Yok 2025 Hasat Öncesi Pestisit Programı kapsamında Zeytin, Portakal ve Marul numuneleri alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Tüketicin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla, birincil üretim işletmelerin de denetim ve numune alım işlemlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

