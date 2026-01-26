Bulancak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada 560 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
