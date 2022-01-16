Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, güven tazeledi - Son Dakika

Bulanık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran yeniden başkanlığa seçildi.

Ziraat Odası konferans salonunda tek listeyle yapılan genel kurulda Taşkıran, delegelerin oyunu alarak güven tazeledi.

Taşkıran, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Sizlere layık olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Kamyoncu, kamyonetçi, minibüsçü, taksici, oto galerici ve şoförler olarak çok geniş bir aileyiz. Sorunlarımıza çözüm bulmaya devam edeceğiz." dedi.

Genel kurula, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Kaya ve üyeler katıldı.