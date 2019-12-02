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Bulanık'ta akaryakıt istasyonu açıldı

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde akaryakıt istasyonu hizmete açıldı.

Bulanık'ta akaryakıt istasyonu açıldı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde akaryakıt istasyonu hizmete açıldı.

Bulanık-Muş kara yolundaki istasyonun açılış kurdelesini kesen Kaymakam Mehmet İlidi, yeni iş yerinin hayırlı olması diledi.

İş yeri ortaklarından Nevzat Doğan, market ve akıllı yıkama sisteminin de istasyonda ilçe halkına en kaliteli hizmeti vermeye çalışacaklarını belirtti.

Açılışa, ilçedeki esnaf ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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