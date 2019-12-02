Bulanık'ta akaryakıt istasyonu açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde akaryakıt istasyonu hizmete açıldı.

Bulanık-Muş kara yolundaki istasyonun açılış kurdelesini kesen Kaymakam Mehmet İlidi, yeni iş yerinin hayırlı olması diledi.

İş yeri ortaklarından Nevzat Doğan, market ve akıllı yıkama sisteminin de istasyonda ilçe halkına en kaliteli hizmeti vermeye çalışacaklarını belirtti.

Açılışa, ilçedeki esnaf ve vatandaşlar katıldı.