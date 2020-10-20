Bulanık'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, Kovid-19 denetimlerine katılarak vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısına bulundu.

İçişleri Bakanlığının genelgelerine istinaden önlemleri artırdıklarını ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken sağlığının kontrol altında tutulması açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Maske ve sosyal mesafe konusunda kurallara uymayanlara polis ve zabıta görevlilerimiz tarafından gerekli cezai işlemler uygulanıyor."

Kaymakam İlidi'ye, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel eşlik etti.