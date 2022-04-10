Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları

10.04.2022 14:51
Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü Muş'un Bulanık ilçesinde törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü Muş'un Bulanık ilçesinde törenle kutlandı.

Bulanık Kent meydanında düzenlenen törene İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek'in Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törenden sonra tebrikleri kabul eden Müdür Tefek, halkın güvenini sağlamak, halkın huzur içinde yaşaması için ellerinden gelen bütün çabayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada sarf edeceklerini söyledi.

Program toplu hatıra fotoğrafı son buldu. - MUŞ

Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları
Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları
Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları
Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları
Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları
Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları

YORUMLAR
500
Minikler Polis Haftası'nı kutladı Minikler Polis Haftası'nı kutladı Son dakika haberleri | Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Son dakika haberleri | Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bulanık, Polis, Türk, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Sadakatsiz ile İspanya'yı salladı! Cansu Dere'den Madrid çıkarması
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:57:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bulanık'ta Polis Haftası kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement