Bulanıklı öğrencilerden "geri dönüşüm" defilesi - Son Dakika
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Bulanıklı öğrencilerden "geri dönüşüm" defilesi

11.05.2022 15:48
Bulanıklı öğrencilerden "geri dönüşüm" defilesi

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler, dönüştürebilir malzemelerden hazırladıkları giysilerle defile düzenledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler, dönüştürebilir malzemelerden hazırladıkları giysilerle defile düzenledi.

Turnalar Anaokulunda eğitim gören öğrenciler ve velileri, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla e-Twinning projesi kapsamında sergi ve defile etkinliği organize etti.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, dünyadaki kaynakların sanıldığının aksine sonsuz olmadığını belirterek, "Geri dönüşüm çalışmaları hayati öneme sahip. Bu kapsamda bu tür etkinliklerle bu anlayışın kazandırılmaya çalışılmasından ziyadesiyle memnun kaldık." dedi.

Geri dönüşümün ve sıfır atık çalışmalarının ülke ekonomisi için önemli ifade eden Proje koordinatörü Alican Ceylan ise öğrencilere bu bilinci verebilmek adına yapılan etkinliğin değerli olduğunu vurguladı.

Öğrenciler yaklaşık dört ay boyunca geri dönüştürebilir malzemelerden yaptıkları giysileri defilede sergiledi.

Programa İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Halk Bankası Müdürü Hüseyin Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Aral, Ali Çiçekli ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanıklı öğrencilerden 'geri dönüşüm' defilesi - Son Dakika


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