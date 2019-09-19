Son Dakika Haberleri: Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik evlendi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik evlendi

15 dakika önce

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Fas asıllı çocuk pedagogu Bahija Oubaha ile hayatını birleştirdi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik evlendi, System.String[]

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Fas asıllı çocuk pedagogu Bahija Oubaha ile hayatını birleştirdi.

Şevik ile Oubaha için Manisa'nın Turgutlu ilçesinde nikah töreni düzenlendi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende Oubaha ile mutluluğa "evet" diyen Şevik'in nikahını Turgutlu Belediyesi nikah memurlarından Mustafa Özgen kıydı.

Fas asıllı çocuk pedagogu Bahija Oubaha ile hayatını birleştiren Şevik'in nikah şahitliğini belediye personellerinden Tevfik Yanık ile Uğur Bilgin yaparken, törene Şevik'in annesi Gülser Şevik, babası Niyazi Şevik ile akrabaları katıldı.

Buldan, Fas, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü
Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı 6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:39:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik evlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]