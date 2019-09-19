Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik evlendi

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Fas asıllı çocuk pedagogu Bahija Oubaha ile hayatını birleştirdi.

Şevik ile Oubaha için Manisa'nın Turgutlu ilçesinde nikah töreni düzenlendi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende Oubaha ile mutluluğa "evet" diyen Şevik'in nikahını Turgutlu Belediyesi nikah memurlarından Mustafa Özgen kıydı.

Fas asıllı çocuk pedagogu Bahija Oubaha ile hayatını birleştiren Şevik'in nikah şahitliğini belediye personellerinden Tevfik Yanık ile Uğur Bilgin yaparken, törene Şevik'in annesi Gülser Şevik, babası Niyazi Şevik ile akrabaları katıldı.