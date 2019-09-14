Son Dakika Haberleri: Buldan'da "Senden İhracatçı Olur" toplantısı
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Buldan'da "Senden İhracatçı Olur" toplantısı

1 saat önce

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Buldan'da tanıtım toplantısı yapıldı.

Buldan'da

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Buldan'da tanıtım toplantısı yapıldı.


Proje ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.


DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda toplantılardan biriside Buldan ilçesinde yapıldı.


Toplantıya Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB Yönetim Kurulu üyesi Süreyya Çalışkan ve çok sayıda iş adamı katıldı. - DENİZLİ

İhracat, Denizli, Buldan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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