Son Dakika Haberleri: Buldan Müftülüğü gençler için halı saha turnuvası düzenledi
Son Dakika Spor Buldan Müftülüğü gençler için halı saha turnuvası düzenledi - Son Dakika Spor

Buldan Müftülüğü gençler için halı saha turnuvası düzenledi

6 saat önce

Denizli Buldan İlçe Müftülüğü tarafından 'Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü' faaliyetleri kapsamında gençlere yönelik halı saha turnuvası düzenledi.

Buldan Müftülüğü gençler için halı saha turnuvası düzenledi, System.String[]

Denizli Buldan İlçe Müftülüğü tarafından 'Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü' faaliyetleri kapsamında gençlere yönelik halı saha turnuvası düzenledi.


Turnuva Buldan Süleymanlı Mahalle İmamı Ali Can Coşan'ın öncülüğünde oluşturulan iki takım arasında yapılan maç ile başladı. Karşılaşmayı izlemeye gelen Buldan İlçe Müftüsü Yasin Sadettin Yıldız


gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek istediklerini belirterek, "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düşüncesi ile gençlerimize yönelik bu tür etkinlikler yapmak istedik. Süleymanlı Mahalle İmamımız Ali Can Coşan'ın gayretleriyle de ilk maçımızı yaptık. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.


Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında ilerleyen günlerde halı saha maçlarının masa tenisi ve bowling turnuvaları da düzenleneceği kaydedildi. - DENİZLİ

Süleymanlı, Ali Can, Denizli, Buldan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
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