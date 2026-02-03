Bülent Arınç: İnanıyorum Ki Erdoğan ve Bahçeli En Yakın Zamanda Hz. Ömer ve Nurşirevan Adaletine En Güzel İki Örnek Olacaklardır - Son Dakika
Bülent Arınç: İnanıyorum Ki Erdoğan ve Bahçeli En Yakın Zamanda Hz. Ömer ve Nurşirevan Adaletine En Güzel İki Örnek Olacaklardır

03.02.2026 16:19
AK Partili Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözlerine ilişkin "1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır” dedi.

AK Partili Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim. Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasi düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur."

Sayın Bahçeli'yi dinlerken inancımızda adil olmanın ve adalet ile hükmetmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kıssa geldi ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu kıssadan atıfla demek istiyorum ki 1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli'den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır."

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Bülent Arınç, Politika, Güncel, Son Dakika

