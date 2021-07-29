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Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi - Son Dakika

Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi

29.07.2021 09:59

Bodrum'da tatiline devam eden yapan Bülent Ersoy, Torba'da bulunan bir balıkçıya giderek masayı donattı. 1 saat kaldığı balıkçıda 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy'un makyajsız hali de dikkat çekti.

Diva lakaplı Bülent Ersoy, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Hem güzel havanın tadını çıkaran hem de dinlenen Diva, önceki gün ekibiyle birlikte Torba'daki bir balıkçıya gitti. Eli açıklığıyla tanınan sanatçı, masayı da donattı.

8 BİN TL'LİK HESAP

Takvim'de yer alan habere göre, ekibiyle keyifli bir yemek yiyen Ersoy, ıstakoz, karides, ahtapot, kalamar ve meze çeşitlerini tattığı mekanda 8 bin 500 TL hesap ödedi.

Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla kamera karşısına geçen Bülent Ersoy'un sadeliği de dikkatlerden kaçmadı. Tatilde olduğu için makyaj yaptırmayan Diva, saçlarını toplayarak siyah sade bir kıyafet tercih etti.

Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi

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Son Dakika Magazin Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi - Son Dakika Magazin


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