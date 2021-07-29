Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi

Diva lakaplı Bülent Ersoy, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Hem güzel havanın tadını çıkaran hem de dinlenen Diva, önceki gün ekibiyle birlikte Torba'daki bir balıkçıya gitti. Eli açıklığıyla tanınan sanatçı, masayı da donattı.
Takvim'de yer alan habere göre, ekibiyle keyifli bir yemek yiyen Ersoy, ıstakoz, karides, ahtapot, kalamar ve meze çeşitlerini tattığı mekanda 8 bin 500 TL hesap ödedi.
Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla kamera karşısına geçen Bülent Ersoy'un sadeliği de dikkatlerden kaçmadı. Tatilde olduğu için makyaj yaptırmayan Diva, saçlarını toplayarak siyah sade bir kıyafet tercih etti.
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