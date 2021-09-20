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Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk - Son Dakika

Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk

20.09.2021 11:41

Dün akşam canlı yayın ile ekrana gelen Benzemez Kimse Bize programında Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunucu olarak yer aldı. Programa alkollü çıktığı ileri sürülen Bülent Ersoy'un mikrofonun açık olduğunu fark etmeden "Son program kovulduk" demesi de yayına yansıdı.

Diva lakaplı Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in merakla beklenen programı Benzemez Kimse Bize, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın ilk konuğu ise başarılı sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Davranışlarından dolayı alkollü olduğu ileri sürülen Ersoy'un sözleri de gündem oldu.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medyada hızla yayılan "Canlı yayına alkollü çıktı" iddiasına programda cevap veren Bülent Ersoy, "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim" dedi. Öte yandan programda Tilbe'nin sahnede uzun kalması Ersoy'u kızdırdı. Ersoy "Ne yapıyor bu be" diyerek tepki gösterdi.

"SON PROGRAM KOVULDUK"

Yıldız Tilbe sahnede şarkı söylerken arkada mikrofonunun açık olduğunu fark etmeden konuşmaya devam eden Diva, "Son program kovulduk" dedi. Usta sanatçının bu sözleri de kesilmeden ekrana verildi.

Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk

Benzemez Kimse Bize, Mustafa Keser, Yıldız Tilbe, Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk - Son Dakika
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