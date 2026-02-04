Bülent Gezer'e 35 Günlük Sessizlik - Son Dakika
Bülent Gezer'e 35 Günlük Sessizlik

04.02.2026 11:06
CHP'li Uğur Bayraktutan, Ardanuç'taki çığ felaketinin ardından kaybolan Bülent Gezer için aileye destek verdi.

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 31 Aralık 2025'te Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinin ardından kaybolan Bülent Gezer'e 35 gündür ulaşılamamasını TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Gezer'in ailesinin 35 gündür tarifsiz bir acı içerisinde olduğunu belirterek, "Evlatlarının bulunması için feryat etmektedirler. Bülent Gezer kardeşimize bir an önce ulaşılması için gereğinin yapılmasını diliyorum" dedi.

Artvin Ardanuç'a bağlı Zekeriya Köyü Aksu Dağı mevkisinde 31 Aralık 2025 tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında 3 kişi kar altında kaldı. Olayın ardından başlatılan yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çığ altında kalan Bülent Gezer'e ise aradan geçen 35 güne rağmen ulaşılamadı.

Yaşanan süreci TBMM'ye taşıyan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Genel Kurul'da söz alarak, şunları söyledi:

"31 Aralık 2025 tarihinde Artvin'in Ardanuç ilçemize bağlı Zekeriya Köyü Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ felaketinin ardından, Ardanuç'un yiğit evladı Bülent Gezer kardeşimize ne yazık ki bugüne kadar ulaşılamamıştır. Yapılan incelemelerde bölgede yeni çığ riskinin yüksek seviyeye ulaştığı tespit edilmiş; olumsuz hava şartları ve artan çığ tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durdurulmuştur."

Ardanuç'ta Bülent Gezer kardeşimizin ailesini ziyaret ettim, acılarını paylaştım. Ardanuç 35 gündür uyumuyor. Ailemiz yaklaşık 35 gündür tarifsiz bir acı içerisindedir. Evlatlarının bulunması için feryat etmektedirler. Ardanuçlu Gezer ailesi için hepimizin acısı da duası da ortaktır. Bu çığlığı duyalım. Çalışmaların yeniden başlatılması ve Bülent Gezer kardeşimize bir an önce ulaşılması için gereğinin yapılmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Uğur Bayraktutan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bülent Gezer'e 35 Günlük Sessizlik - Son Dakika

