Bülent Kaya\'nın Duygusal Açıklamaları

15.01.2026 13:24
Turizmci Bülent Kaya, özel hayatı ve kariyer kararlarıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden turizmci Bülent Kaya, Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olduğu programda özel hayatına ve geçmişine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı konulara değinen Kaya'nın samimi ifadeleri, programın en çok konuşulan bölümleri arasında yer aldı.

Yılın yarısını Montenegro'da geçirdiğini belirten Bülent Kaya, röportajda bu ülkede yaşanan sürece ilişkin önemli detaylar paylaştı. Türk halkının bölgede beklenmedik şekilde mimlendiğini söyleyen Kaya, yaşananların zamanla bir onur meselesine dönüştüğünü ifade etti. O dönemde Montenegro'da bir bakan tarafından arandığını ve kendisine "Sakın evden dışarı çıkma" uyarısı yapıldığını aktaran Kaya, sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

Kariyerindeki ani kararlarıyla da bilinen Kaya, bir anda verdiği "Tamam, yapalım" kararıyla bir müzik yapım şirketi kurduğunu anlattı. Bu tür ani adımların hayatının yönünü birçok kez değiştirdiğini vurgulayan Kaya, risk almaktan hiçbir zaman çekinmediğini dile getirdi.

Programın en duygusal anlarından biri ise Kaya'nın erken yaşta hayatını kaybeden abisiyle ilgili sözleri oldu. "Abime çok büyük kinim var, daha yapacak çok şeyimiz varken bizi bırakıp gitti" ifadeleriyle içinde taşıdığı kırgınlığı açıkça dile getiren Kaya, izleyenleri derinden etkiledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

