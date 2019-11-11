Son Dakika Haberleri: Bülent Yavuz: Karar penaltı olmalıydı ama...
Son Dakika Spor Bülent Yavuz: Karar penaltı olmalıydı ama...

Bülent Yavuz: Karar penaltı olmalıydı ama...

6 saat önce

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçının hakemi Özgür Yankaya'yı değerlendiren MHK eski başkanı Bülent Yavuz, "Yankaya şansını değerlendiremedi" dedi.

Bülent Yavuz: Karar penaltı olmalıydı ama..., System.String[]

Beşiktaş - Yukatel Denizlispor maçının hakemi Özgür Yankaya'yı değerlendiren MHK eski başkanı Bülent Yavuz, "Yankaya şansını değerlendiremedi" dedi.


Maçın başında Ljajic'e ceza alanında yapılan hareketin penaltı olmadığını belirten Yavuz, diğer pozisyonları şöyle yorumladı:


"29'da Diaby ceza alanına girerken, Mustafa eliyle yüzüne müdahalede bulundu. Karar penaltı olmalıydı ama VAR bu tür pozisyonlara müdahale etmez."


"66'da Sackey'nin arkadan Diaby'nin aşil tendonuna yaptığı müdahale acımasızlık ve şiddet içeriyordu. Sarı kart verildi ancak sağlığı tehdit ettiği için kırmızı olmalıydı."

Özgür Yankaya, Bülent Yavuz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:42 
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