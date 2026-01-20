Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev İstifa Etti

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılacağını ilan etti. Radev, "Önümüzde vatanımızın geleceği için bir mücadele var ve ben bu mücadeleyi sizlerle birlikte, onurlu, ilham dolu ve taviz vermeyen sizlerle birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Yarın (bugün) Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı sunacağım" ifadelerini kullandı.